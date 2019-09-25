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25.09.2019  10:24   

Харьковчане в два раза реже стали обращаться за субсидиями

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 на 34,3% и составил 120,2 грн.


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В августе 2019 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 157,2 тыс. домохозяйств региона.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 на 34,3% и составил 120,2 грн.

В январе-августе 2019 за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 78,6 тыс. домохозяйств, что в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2018

При этом на домохозяйства в городской местности приходилось 79,7 % таких обращений, в сельской местности - 20,3%.

С начала 2019 назначены субсидии 214,6 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018, но суждено им было в этом году, и тех, которым продлен субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848), из них в городской местности - 178,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 35,9 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 количество таких домохозяйств увеличилось на 5,0%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 составила 80,8 млн.грн (в городской местности - 67,8 млн.грн, в сельской местности - 13,0 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 - 61,4 млн.грн (в городской местности - 54,0 млн.грн, в сельской местности - 7,4 млн.грн).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  субсидия, долг, харьков, отопление, возмещение
 
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