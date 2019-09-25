Где в Харькове не будет воды 25 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 25.09.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 25.09.19 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 45, 47, 49 до 16:00 25.09.19 г.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 28 до 17:00 25.09.19 г.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 11, ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а до 17:00 25.09.19 г., пр. Победы, 70 (стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 25.09.19 г.
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: