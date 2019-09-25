25.09.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 25 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 25.09.19 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 25.09.19 г.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 45, 47, 49 до 16:00 25.09.19 г.



Основянский район:

ул. Кооперативная, 28 до 17:00 25.09.19 г.



Шевченковский район:

ул. Космическая, 11, ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а до 17:00 25.09.19 г., пр. Победы, 70 (стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 25.09.19 г.