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25.09.2019  11:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 сентября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Гацева, 1, пр. Академика Курчатова, 12-в, ул. Героев Труда, 12, ул. Гарибальди, 7-а, ул. Олимпийская, 10-б, пер. Яблочкина, 7, ул. Амосова, 7, ул. Дмитриевская, 28, ул. Кибальчича, 33, пер. 2-й Деповский, 5, ул. Холодногорская, 11, ул. Космонавтов, 3, пр. Независимости (Правды), 13, ул. Армейская, 29, ул. Старицкого, 28.  

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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