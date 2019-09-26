Где в Харькове не будет воды 26 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 26.09.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.09.19 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-б (п. №4) до 20:00 26.09.19 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 26.09.19 г.
Слободской район:
пер. Пилотов, 7-а (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.19 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2) до 20:00 26.09.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-в,Ю пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.19 г.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: