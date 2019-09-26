26.09.2019 08:06

Где в Харькове не будет воды 26 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.19 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 26.09.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.09.19 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-б (п. №4) до 20:00 26.09.19 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 26.09.19 г.



Слободской район:

пер. Пилотов, 7-а (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.19 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2) до 20:00 26.09.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-в,Ю пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.19 г.