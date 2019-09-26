Воды в Солоницевке и Подворках не будет три дня

На авторынке «Лоск» проводят ремонтные работы на водоводе.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» вечером 25 сентября начало ремонтные работы на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).
В связи с этим до 4:00 28 сентября будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: