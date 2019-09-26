26.09.2019 08:20

Воды в Солоницевке и Подворках не будет три дня

На авторынке «Лоск» проводят ремонтные работы на водоводе.



//vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» вечером 25 сентября начало ремонтные работы на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).

В связи с этим до 4:00 28 сентября будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.