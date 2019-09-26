Все дома в Слободском районе подключены — «Харьковгоргаз»

Восстановлено газоснабжение во всех ранее отключенных домах Слободского района.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Харьковгоргаз».
«25 сентября закончены все работы по подключению абонентов», — заверяют в компании.
Как ранее сообщалось, 23 сентября, из-за ремонта трех газорегуляторных пунктов в Слободском районе города произошло «падение давления до полного прекращения газоснабжения в жилых домах».
От газоснабжения были отключены более 100 домов по проспектам Героев Сталинграда, Льва Ландау, Генерала Григоренко, улицам Ньютона, Танкопия и Садово-парковой, Садовому проезду и Жасминовому бульвару.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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