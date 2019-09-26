26.09.2019 11:46

Все дома в Слободском районе подключены — «Харьковгоргаз»

Восстановлено газоснабжение во всех ранее отключенных домах Слободского района.



ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Харьковгоргаз».

«25 сентября закончены все работы по подключению абонентов», — заверяют в компании.

Как ранее сообщалось, 23 сентября, из-за ремонта трех газорегуляторных пунктов в Слободском районе города произошло «падение давления до полного прекращения газоснабжения в жилых домах».

От газоснабжения были отключены более 100 домов по проспектам Героев Сталинграда, Льва Ландау, Генерала Григоренко, улицам Ньютона, Танкопия и Садово-парковой, Садовому проезду и Жасминовому бульвару.