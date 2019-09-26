Жильцы ряда харьковских новостроек получили надежду на «теплую» зиму

НАК «Нафтогаз Украины» с 25 сентября запустил программу «Газовый запас» для ОСМД с собственными котельными
Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».
«Отныне купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Это позволит им нивелировать ожидаемое рынком роста цен на газ и защитить своих клиентов, проживающих в многоквартирных домах, от повышения тарифов на тепло », — цитирует пресс-служба Андрея Фаворова.
Нафтогаз предлагает ОСМД приобрести газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной годовой цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс кубометров (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 по 31 марта 2020 года.
В августе «Нафтогаз» анонсировал программу, по которой бытовые потребители могли приобрести запас газа на отопительный сезон в сентябре по летней цене — 4874,24 грн за 1 тыс. куб. м.
Приобретя «Газовый запас», ОСМД защищает себя от риска повышения цен на газ зимой, закупив газ по летней цене.
Если рыночная цена газа, наоборот, упадет, - потребитель также сохраняет возможность воспользоваться низкой цене: для этого необходимо перейти на использование газа по стандартному договору ПСО, а «Газовый запас» - сохранить на следующие месяцы. При этом объемы, использованные по договору ПСО, надо будет оплачивать отдельно.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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