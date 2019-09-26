26.09.2019 13:20

Жильцы ряда харьковских новостроек получили надежду на «теплую» зиму

НАК «Нафтогаз Украины» с 25 сентября запустил программу «Газовый запас» для ОСМД с собственными котельными



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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».

«Отныне купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Это позволит им нивелировать ожидаемое рынком роста цен на газ и защитить своих клиентов, проживающих в многоквартирных домах, от повышения тарифов на тепло », — цитирует пресс-служба Андрея Фаворова.

Нафтогаз предлагает ОСМД приобрести газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной годовой цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс кубометров (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 по 31 марта 2020 года.

В августе «Нафтогаз» анонсировал программу, по которой бытовые потребители могли приобрести запас газа на отопительный сезон в сентябре по летней цене — 4874,24 грн за 1 тыс. куб. м.

Приобретя «Газовый запас», ОСМД защищает себя от риска повышения цен на газ зимой, закупив газ по летней цене.

Если рыночная цена газа, наоборот, упадет, - потребитель также сохраняет возможность воспользоваться низкой цене: для этого необходимо перейти на использование газа по стандартному договору ПСО, а «Газовый запас» - сохранить на следующие месяцы. При этом объемы, использованные по договору ПСО, надо будет оплачивать отдельно.