27.09.2019 13:32

В Харьководоканале напоминают о необходимости перезаключения договоров до 1 мая

В мае вступил в силу закон Украины о ЖКХ, предусматривающие перезаключение уже существующих договоров со всеми абонентами, в том числе и с теми, кто пользуется услугами коммунального предприятия «Харьковводоканал».



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«В августе текущего года постановлением Кабинета Министров были утверждены типовые договоры, которые предусматривают исчерпывающий перечень договоров, будут заключаться с абонентами для предоставления им услуг по водоснабжению и водоотведению, – рассказал заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



В зависимости от статуса абонента – физические лица, владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирных домов, жилых домов частного сектора, юридических лиц, бюджетных организаций – предусматривается 5 различных видов договоров, которые будут заключаться с получателями услуг. Тарас Грущак обратил внимание на процедуру заключения таких договоров с собственниками квартир и помещений в многоквартирных жилых домах



«Перед заключением соответствующих договоров жителям домов необходимо будет принять соответствующее решение о заключении договора, которые заключаются путем принятия решения собственниками жилья в зависимости от площади. То есть владельцы более половины площади жилых домов принимают решение заключения соответствующих договоров, в частности с коммунальным предприятием Харьковводоканал», – объяснил Тарас Грущак.



Договоры могут быть перезаключены в любом сервисном центре предприятия, также это можно сделать в передвижных кассах, которые работают по городу. Работниками предприятия будут проводиться соответствующие мероприятия по работе с абонентами по месту жительства абонентов.

Законом четко предусмотрено, что не позднее 1 мая следующего года всем получателям услуг необходимо заключить необходимые договоры с поставщиками коммунальных услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Харьковводоканал и в сервисных центрах предприятия.