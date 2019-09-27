Главная Новости ЖКХ Харьковских льготников просят подавать заявления на монетизацию льгот
27.09.2019  14:55   

Харьковских льготников просят подавать заявления на монетизацию льгот

С октября 2019 года в Украине начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.


://city.kharkov.ua

В Департаменте труда и социальной политики напомнили, этот процесс будет проходить по образцу монетизации субсидий двумя способами:

1. В безналичной форме путем перечисления средств на учетную запись льготника в «Ощадбанке», который будет осуществлять перевод средств на счета управляющих организаций, предоставляющих услуги (без обращения льготника). Сэкономленные средства по итогам отопительного периода будут перечислены на личный счет льготника в «Ощадбанке».

2. В денежной наличной форме средства будут перечислять, по желанию льготника, на счет уполномоченного банка или «Укрпочты». Для этого льготнику необходимо до 15 октября (15 мая – на летний сезон) обратиться с заявлением в управление труда и социальной защиты населения администраций районов для указания выплатных реквизитов. Бланк заявления на монетизацию льгот – здесь.

Граждане, которые получат средства наличными, должны ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом суммы льготы.

Управления труда и социальной защиты населения ежемесячно направляют списки на предприятия-поставщики жилищно-коммунальных услуг о лицах льготной категории, получивших или потерявших право на льготы. Поэтому льготникам необходимо информировать управление в случае изменения места жительства или изменений в составе семьи.

Также департамент обращает внимание, что всем харьковчанам-льготникам необходимо сообщить в свои районные управления социальной защиты номер мобильного телефона. Это необходимо для внесения его в учетную карточку льготника Единого государственного реестра лиц, имеющих право на льготы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  льгота, департамент, харьков, монетизация, жкх
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Образование В Харькове детям льготных категорий вручили портфели (ФОТО) 21.08 Власть Харьковские озеленители получили льгот на оплату ЖКХ 05.04 ЖКХ Из-за предвыборного повышения выплат пенсионеров массово лишают льгот - комментарии чиновников
 
 

Видео

В Харькове проходит Восточный форум по вопросам инклюзии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 