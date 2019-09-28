Где в Харькове не будет воды 28 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28 сентября.
Московский район:
ул. Халтурина, 3 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №2), пр. Московский, 31(п. №2) до 17:00 28 сентября; ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80-а (стояк) до 20:00 28 сентября.
Немышлянский район:
ул. Возрождения, 37/3 кв-ры №1-9,13,17 (подъезд) до 17:00 28 сентября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №2) до 20:00 29 сентября.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 7 (п. №4) до 17:00 28 сентября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №2) до 17:00 28 сентября., ул. Архитекторов, 34 до 19:00 28 сентября; пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1), 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №15, стояк) до 20:00 30 сентября.
Стремление к порядку выйдет на первый план. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.
влажн.:
давл.:
ветер: