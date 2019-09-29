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29.09.2019  11:10   

Где в Харькове не будет воды 29 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 17:00 29 сентября.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (спаренный стояк) до 20:00 29 сентября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), 50 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк), ул. Халтурина, 3 (п. №1), ул. Героев Труда, 48-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк) до 20:00 30 сентября.

Немышлянский район:
ул. Возрождения, 37/3 кв-ры №1-9,13,17 (подъезд) до 17:00 29 сентября.

Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 29 сентября.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 56, 58, 60, 60-а до 19:00 29 сентября; пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №15, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 29 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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