29.09.2019 11:10

Где в Харькове не будет воды 29 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 17:00 29 сентября.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (спаренный стояк) до 20:00 29 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), 50 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк), ул. Халтурина, 3 (п. №1), ул. Героев Труда, 48-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк) до 20:00 30 сентября.



Немышлянский район:

ул. Возрождения, 37/3 кв-ры №1-9,13,17 (подъезд) до 17:00 29 сентября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 29 сентября.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 56, 58, 60, 60-а до 19:00 29 сентября; пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №15, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 29 сентября.