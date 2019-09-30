Где в Харькове не будет воды 30 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80-а (стояк), ул. Героев Труда, 48-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №2, стояк) до 20:00 30.09.19 г.
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 17:00 30.09.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Кисловодская (ч/с), ул. Кисловодская, 11, 13, 15 до 20:00 30.09.19 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 30.09.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 30.09.19 г.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажн.:
давл.:
ветер: