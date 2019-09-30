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30.09.2019  13:45   

C октября вступают в силу новые правила выплаты субсидий: что изменится

В госбюджете на 2020 год заложено достаточно средств для выплаты субсидий в полном объеме всем, кто в них нуждается.


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C октября вступают в силу новые правила выплаты монетизированных субсидий. Ранее украинцам выдавали субсидию только в Ощадбанке, теперь же денежный перевод можно получить в одном из уполномоченных банков.

Кроме того, неиспользованные деньги на счетах получателей субсидий смогут лежать дольше. Но в правительстве уточняют, что остатки средств на счетах, открытых специально для получения субсидий, по состоянию на 1 июня, могут там лежать до 20 декабря, после чего неиспользованная сумма будет возвращена на счет Минсоцполитики.

Источник:   Судебнао-юридическая газета
 Тэги:  субсидия, долг, харьков, отопление, возмещение
 
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