Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе (ч/с), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 30.09.19 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк) до 20:00 1 октября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 1 октября.
Холодногорский район:
ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №2, стояк) до 17:00 1 октября.
Шевченковский район:
ул. Рудаковская (ч/с), пр. Победы, 76 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 1 октября.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажн.:
давл.:
ветер: