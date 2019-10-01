01.10.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

Салтовское шоссе (ч/с), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 30.09.19 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк) до 20:00 1 октября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 1 октября.



Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №2, стояк) до 17:00 1 октября.



Шевченковский район:

ул. Рудаковская (ч/с), пр. Победы, 76 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 1 октября.