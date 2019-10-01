Главная Новости ЖКХ В АМКУ объяснили, в каких случаях харьковчане не должны платить пеню коммунальщикам
01.10.2019  13:23   

В АМКУ объяснили, в каких случаях харьковчане не должны платить пеню коммунальщикам

В случае предоставления некачественных услуг поставщик должен сделать перерасчет в течение месяца.


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Компании поставщики тепла не имеют права начислять харьковчанам пеню, если платежка пришла человеку менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты.

Соответствующие изменения в свое постановление на днях внес Кабмин по рекомендации Антимонопольного комитета Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники проанализировали проект правительственных правил предоставления услуг отопления, которые им направил еще в марте предыдущий состав Кабмина, и выявили ряд моментов, требующих корректировки.  21 сентября правительство согласилось с претензиями АМКУ и внесло изменения.

Тем же документом антимонопольное ведомство попросило чиновников уточнить предельный срок перерасчета суммы в платежке, если поставщик оказал некачественную услугу. Сделать это он должен будет максимум в течение месяца.

Кроме того, в оригинальном документе были предусмотрены штрафные санкции для получателей услуги (пеня за несвоевременную оплату). Однако не было никакого наказания для поставщика за непредоставление услуги. По заверениям АМКУ, и такое изменение Кабмин принять согласился.

Это означает, что теплогенерирующая компания будет штрафоваться за каждый день холодных батарей. Правда, размер санкций в антимонопольном ведомстве сообщать не стали.

Источник:   ubr.ua
 Тэги:  пеня, коммунальный, харьков, платежи, задолженность
 
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