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02.10.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 2 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 29 (п. №4, спаренный стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 51-а до 20:00 02.10.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 42 (п. №1), пос. Песочин, (ул. Квартальная, 11)  до 20:00 02.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Рудаковская (ч/с), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7-8), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 02.10.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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