Где в Харькове не будет воды 2 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 29 (п. №4, спаренный стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 51-а до 20:00 02.10.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 42 (п. №1), пос. Песочин, (ул. Квартальная, 11) до 20:00 02.10.19 г.
Шевченковский район:
ул. Рудаковская (ч/с), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7-8), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 02.10.19 г.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажн.:
давл.:
ветер: