Где в Харькове не будет воды 2 октября. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 1 октября Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.

Туман и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 октября Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.