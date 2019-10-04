Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов
04.10.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский райо:
въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк)  до 20:00 03.10.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 7 (спаренный стояк) до 17:00 03.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с), пер. Тбилисский (ч/с), ул. Новобакинская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), пер. 2-й Звенигородский (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Репина (ч/с) до 20:00 03.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 октября. Список адресов 01.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов 30.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 сентября. Список адресов
 
 

Видео

Харьков - самый комфортный в Украине город для жизни по версии международного форума Kyiv Smart forum 2019
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 