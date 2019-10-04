Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский райо:
въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.10.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк) до 20:00 03.10.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 7 (спаренный стояк) до 17:00 03.10.19 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с), пер. Тбилисский (ч/с), ул. Новобакинская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), пер. 2-й Звенигородский (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Репина (ч/с) до 20:00 03.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.19 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 03.10.19 г.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: