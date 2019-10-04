04.10.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 3 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский райо:

въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.10.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк) до 20:00 03.10.19 г.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 7 (спаренный стояк) до 17:00 03.10.19 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с), пер. Тбилисский (ч/с), ул. Новобакинская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), пер. 2-й Звенигородский (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Репина (ч/с) до 20:00 03.10.19 г.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.19 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 03.10.19 г.