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03.10.2019  13:35   

Как коммунальщики устраняют порывы в Харькове

За 2 октября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пос. Коммунист, 12 (ул. Кулешова - пер. Кулешова), ул. Метростроителей, 25-а, ул. Чернышевская, 71-73, ул. Академика Павлова, 271, ул. Академика Вальтера, 21, б-р Юрьева, 19/2, ул. Академика Филиппова, 50, Карачевское шоссе, 44/2, ул. Лысенко, 65, ул. Сидоренковская/ул. Редина (Комсомольская), ул. Стародесятисаженная, 9-10, ул. Державинская, 1, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155-а, ул. Золочевская, 28-а, ул. Счастливая, 1-в, пр. Победы, 62-б, ул. Рудаковская, 9, ул. Броневая, 24, ул. Армейская, 31.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  порыв, труба, вода, харьков, водоканал
 
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