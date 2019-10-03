03.10.2019 14:41

Для харьковчан, испуганных очередями за субсидиями выложили инструкцию для прохождения "online"

С приближением отопительного сезона Министерство социальной политики получает все больше вопросов от общественности по теме субсидий на жилищно-коммунальные услуги – на официальной странице публикуются пошаговые инструкции по субсидиям.



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К началу осени 2019 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 157,2 тыс. домохозяйств Харьковщины.

С начала 2019 назначены субсидии 214,6 тыс. Домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018, но суждено им было в этом году). Соответственно в очередях в к специалистам стояли почти 200 тысяч жителей.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 составила 80,8 млн.грн, из нее в городской местности - 67,8 млн.грн, в сельской местности - 13,0 млн.грн.

В проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн. на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг ", - подчеркивает Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Более того, сегодня оформить субсидию можно даже через Интернет. Для этого нужно: Вход в Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику «Е-сервисы».