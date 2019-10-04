Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (стояк) до 20:00 04.10.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк), ул. Рижовская (Куйбышева), 13 до 20:00 04.10.19 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, стояк), ул. Ромашкина, 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.10.19 г.
Шевченковский район:
ул. Тобольская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66, пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 04.10.19 г.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
влажн.:
давл.:
ветер: