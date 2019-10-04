04.10.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (стояк) до 20:00 04.10.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк), ул. Рижовская (Куйбышева), 13 до 20:00 04.10.19 г.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, стояк), ул. Ромашкина, 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.10.19 г.



Шевченковский район:

ул. Тобольская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66, пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 04.10.19 г.