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04.10.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк), ул. Рижовская (Куйбышева), 13 до 20:00 04.10.19 г.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, стояк), ул. Ромашкина, 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Тобольская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66, пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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