04.10.2019 11:33

В Харькове проведут гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (ГРАФИК).

По оперативной информации, размещенной на сайте ХТС испытания будут проводиться с 8 и 12 октября - при возникновении повреждений и появлении воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру



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Работы будут проводится с 9.00 до 17.00.

8 - 10 октября испытают сети, питающиеся от ТЭЦ-4 (пр.Московский, 275, Индустриальный район):

пр-т Московский, пр-т Индустриальный, ул.Косарева, ул.Станкостроительная, ул.12 Апреля, ул.Мохначанская, перекресток ул.Роганская и ул.Плиточна.

8 - 9 октября испытают теплосети, питающиеся от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая, Слободской район):

ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т. Льва Ландау.

9 - 12 октября испытают сети, питающиеся от насосной №2-1 (Щедринский квартал, Киевский район):

ул. Щедринский квартал, ул.Шевченко, Белгородский спуск, пр.Каплуновский, ул.Манизера, ул.Алчевских, ул.Искусств, ул.Чернышевская, ул.Гиршмана, ул.Ж.Мироносиц, ул. Пушкинская, ул.Свободы, вул.Максимилиановская, ул.Гуданова, ул.Куликовская, ул.Дарвина, вул.Кирпичова, ул.Мироносицкая, ул.Ярослава Мудрого, ул.Сумская.

На время проведения испытаний нужно максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлении воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру конкретный адрес места события по тел. 050 300 48 49, 725 02 94.