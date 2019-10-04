В Харькове проведут гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (ГРАФИК).

По оперативной информации, размещенной на сайте ХТС испытания будут проводиться с 8 и 12 октября - при возникновении повреждений и появлении воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру
Работы будут проводится с 9.00 до 17.00.
На время проведения испытаний нужно максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлении воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру конкретный адрес места события по тел. 050 300 48 49, 725 02 94.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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