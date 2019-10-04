Главная Новости ЖКХ В Харькове планово будут отключать электричество в домах (ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ)
04.10.2019  13:03   

В Харькове планово будут отключать электричество в домах (ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ)

В связи с проведением плановых капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи несколько улиц Харькова в октябре останется без электричества.


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Свет будут отключать с 9 утра. В частности, без электричества останутся: 

7 октября: пр-д Евпаторийский, 2, ул.Астрономическая, 35Г, ул.Ярослава Мудрого, 33 / 35, 37, 39.

8 октября: ул. Мироносицкая, 81 / 85, 88, ул. Чернышевская, 96.

9 октября: ул. Свободы, 24, ул. Чернышевская, 24, 26, 20, ул.Жен Мироносиц, 5, пр.Академика Курчатова, 25, 27.

11 октября: ул.Академика Павлова, 305, 315, 319.

15 октября: ул. Евгения Котляра, 7, ул. Кирпичова, 21, ул. Искусств, 10, 14, 15, 21, 3, 5, 5А, 5/44, 6, 7, 7/9, 8, 9/11, ул.Пушкинская, 54, 56, ул. Труфанова, 14, пер Эльбрусский, 1, ул. Академика Волкова, 2, 4, ул.Курчатова, 13, ул. Морозова 2, 4, пр. Академика Курчатова, 13, 17.

16 октября: ул. Шевченко, 307, 317, в-д 1-й Климовский 2, 4, ул. Васильева, 6, ул. Луговая, 1, 3, ул. Тихая 8, 10, пр-д Климовского, 18, пер. Климовского, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 4, 4Б.

17 октября: б-р Мира 2, 4, пер Мира 2, 4. 

21 октября: б-р Мира, 1, 3, пер Мира, 3, ул. Лесопарковская, 4, ул. Померки, 70, 27, шос. Белгородское, 8, 27.

23 октября: б-р Мира, 2А, 4, ул. Гаркуши 1, 3, ул. Гаршина, 3.

25 октября: ул.Академика Волкова, 1, 3, ул. Морозова, 1, пр. Академика Курчатова 5, 10, 11, 7, 9. 

28 октября: ул.Академика Волкова, 1, 3, ул.Морозова, 1, пр.Академика Курчатова 5, 10, 11, 7, 9. 

30 октября: ул.Академика Вальтера, 8, 12, ул.Академика Синельникова, 3, 5, ул. Вальтера, 12.

Источник:   ГХ
 Тэги:  отключение, электричество, харьков, ремонт
 
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