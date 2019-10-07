Где в Харькове не будет воды 7 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.
Немышлянский район:
пер. Пятигорский, 21 (п. №1) до 17:00 07.10.19 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 33 до 20:00 07.10.19 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 07.10.19 г.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
влажн.:
давл.:
ветер: