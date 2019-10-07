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07.10.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 7 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Немышлянский район:
пер. Пятигорский, 21 (п. №1) до 17:00 07.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 33 до 20:00 07.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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