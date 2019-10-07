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07.10.2019  10:50   

На Студенческой – авария с пострадавшими (ФОТО)

ДТП произошло 7 октября около 00:20 в районе дома №22 по улице Валентиновской.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21081 и Hyundai.

С места аварии медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Hyundai и водителя и двух пассажиров автомобиля ВАЗ.

Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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