На Студенческой – авария с пострадавшими (ФОТО)

ДТП произошло 7 октября около 00:20 в районе дома №22 по улице Валентиновской.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21081 и Hyundai.
С места аварии медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Hyundai и водителя и двух пассажиров автомобиля ВАЗ.
Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: