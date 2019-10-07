8 октября в части домов Слободского района будет прекращена подача газа (АДРЕСА)

В Слободском районе по пр. Л. Ландау, 25 в связи с проведением регламентных работ на газопроводе среднего давления будет прекращено газоснабжение.
Газоснабжение будет прекращено по адресам:
Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: