Главная Новости ЖКХ 8 октября в части домов Слободского района будет прекращена подача газа (АДРЕСА)
07.10.2019  15:25   

8 октября в части домов Слободского района будет прекращена подача газа (АДРЕСА)

В Слободском районе по пр. Л. Ландау, 25 в связи с проведением регламентных работ на газопроводе среднего давления будет прекращено газоснабжение.


ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

  1. ул.Аэрофлотская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 14
  2. ул. Стартовая, 1, 3, 5
  3. ул. Ковтуна,37
  4. пр.Гагарина, 203, 205, 205/1
  5. ул. Ромашкина, 6а, 8, 8а,10, 12, 14
  6. пров.Пилотов, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9
  7. ул.Нестерова,3 4, 6, 10
  8. пр.Л.Ландау (50 років СССР), 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173
  9. пров. Машиностроительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 г
  10. пров. Малышева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61,63
  11. ул. Машиностроительная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50, 52, 52 а, 54, 54 а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68 а, 70
  12. в-д Машиностроительный, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  13. вул.Аскольдовская,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78,79, 81,83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
  14. в-д Комунальный, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  15. пр-д Комунальный, 3а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27

Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, харьков, предприятия, учет, балансировка, ремонт
 
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