На следующей неделе в Харькове стартует отопительный сезон

Отопительный сезон 2019-2020 гг. начнется в Харькове 15 октября.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.
Отметим, что в рамках подготовки к отопительному сезону в Харькове проведены планово-предупредительные ремонты на сетях центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также в городе проведены реконструкция и ремонт котелен, кровель жилых домов и пр.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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