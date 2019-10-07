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07.10.2019  14:54   

На следующей неделе в Харькове стартует отопительный сезон

Отопительный сезон 2019-2020 гг. начнется в Харькове 15 октября.


://city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

Отметим, что в рамках подготовки к отопительному сезону в Харькове проведены планово-предупредительные ремонты на сетях центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также в городе проведены реконструкция и ремонт котелен, кровель жилых домов и пр.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопление, тариф, харьков, лимит, подготовка
 
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