08.10.2019 08:22

Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Астрономическая, 35-и до 20:00 07.10.19 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.



Киевский район:

пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4) до 20:00 08.10.19 г.



Слободской район:

ул. Черноморская, 2 (п. №6), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 08.10.19 г.; ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.19 г.