Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Астрономическая, 35-и до 20:00 07.10.19 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4) до 20:00 08.10.19 г.
Слободской район:
ул. Черноморская, 2 (п. №6), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 08.10.19 г.; ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.19 г.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: