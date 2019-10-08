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08.10.2019  08:22   

Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Астрономическая, 35-и до 20:00 07.10.19 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.

Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4) до 20:00 08.10.19 г.

Слободской район:
ул. Черноморская, 2 (п. №6), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 08.10.19 г.; ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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