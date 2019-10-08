АО «ХАРЬКОВГАЗ» через интернет обратился к пользователям с призывом

Региональный монополист рекомендует харьковчанам заблаговременно подготовится к зиме.
Ежегодно за помощью к аварийной газовой службе обращается около 20 тыс. жителей Харьковской области. Опасные ситуации в домах потребителей случаются из-за несоблюдения требований безопасности при пользовании газом: самовольная замена газового оборудования, вмешательство в работу газовых сетей, неисправность дымоходов и вентканалов, неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования -говорится в сообщении.
В течение последних лет количество несчастных случаев при использовании газа в быту в Украине увеличилась на 30%. Чтобы подготовить свое домовладение к безопасному потреблению газа в отопительном сезоне, АО «Харьковгаз» рекомендует своим клиентам заблаговременно провести техническое обслуживание газового оборудования и сетей в доме, проверить состояние дымовых и вентиляционных каналов. В соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения, ответственность за исправное техническое состояние оборудования, сетей, дымовых и вентиляционных каналов в доме несут владельцы/балансодержатели жилья.
«Очень часто просматривая новости мы узнаем про аварии из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Не менее тяжелые последствия могут произойти при пренебрежении потребителями правилами безопасного обращения с газом. Межотопительный сезон - самое удобное время подготовить свои дома к зиме, позаботиться о комфорте семьи», - отметил главный инженер АО «Харьковгаз» Игорь Яковенко.
Чтобы избежать опасных аварийных ситуаций, потребителям нужно придерживаться несложных правил использования природного газа:
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