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08.10.2019  16:26   

АО «ХАРЬКОВГАЗ» через интернет обратился к пользователям с призывом

Региональный монополист рекомендует харьковчанам заблаговременно подготовится к зиме.


ФОТО: 104.ua

Ежегодно за помощью к аварийной газовой службе обращается около 20 тыс. жителей Харьковской области. Опасные ситуации в домах потребителей случаются из-за несоблюдения требований безопасности при пользовании газом: самовольная замена газового оборудования, вмешательство в работу газовых сетей, неисправность дымоходов и вентканалов, неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования -говорится в сообщении.

В течение последних лет количество несчастных случаев при использовании газа в быту в Украине увеличилась на 30%. Чтобы подготовить свое домовладение к безопасному потреблению газа в отопительном сезоне, АО «Харьковгаз» рекомендует своим клиентам заблаговременно провести техническое обслуживание газового оборудования и сетей в доме, проверить состояние дымовых и вентиляционных каналов. В соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения, ответственность за исправное техническое состояние оборудования, сетей, дымовых и вентиляционных каналов в доме несут владельцы/балансодержатели жилья.

«Очень часто просматривая новости мы узнаем про аварии из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Не менее тяжелые последствия могут произойти при пренебрежении потребителями правилами безопасного обращения с газом. Межотопительный сезон - самое удобное время подготовить свои дома к зиме, позаботиться о комфорте семьи», - отметил главный инженер АО «Харьковгаз» Игорь Яковенко.

 Чтобы избежать опасных аварийных ситуаций, потребителям нужно придерживаться несложных правил использования природного газа:

  •  Проводить своевременное техническое обслуживание газовых приборов и сетей в доме;
  • Устанавливать, ремонтировать, менять газовое оборудование, осуществлять его техническое обслуживание только с помощью сотрудников специализированных организаций, имеющих разрешение органов Государственной службы Украины по вопросам труда.
  • Обеспечить исправное техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов в доме. До и во время пользования газом контролировать наличие тяги в них;
  • Проветривать помещение во время работы газового оборудования;
  • Не использовать газовую плиту для отопления жилья;
  • При ощущении запаха газа немедленно звонить «104».
Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  зима, подготковка, харьков, ремонты, аварии, тарифы, договор
 
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