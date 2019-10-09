Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов
09.10.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 09.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 09.10.19 г.; пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 09.10.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов 07.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 октября. Список адресов 04.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 октября. Список адресов
 
 

Видео

Ассоциация многодетных матерей (АММА) организовала и провела акцию по сбору каштанов и желудей для питомцев Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 