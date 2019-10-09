09.10.2019 17:27

В Нафтогазе предложили перенести долги харьковских тепловиков за газ на горсовет

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил переложить долги теплокоммунэнерго за газ на собственников таких компаний, то есть – на местные бюджеты.



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«Мы считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, на собственниках этих компаний. "Нафтогаз" будет поставлять им газ на стандартных условиях ВСО (возложения специальных обязанностей – ред.). Если по завершении сезона не происходит расчет с "Нафтогазом" за газ, то эти средства списываются с местных бюджетов», – сказал Коболев.

Также он добавил, что на сегодняшний день операторы газораспределительных сетей задолжали оператору ГТС компании «Укртрансгаз» 38 млрд грн, из которых существенная часть сформировалась из-за долгов теплокоммунэнерго перед облгазами. И отметил, что в действующей системе координат «Укртрансгаз» не может себя обеспечивать финансово, поскольку «рынок правильно не работает».

Согласно законодательству, сегодня нельзя отключать от газоснабжения производителей тепла, однако нежелание решить эту ситуацию не позволяет полноценно внедрить европейские правила в Украине, что ставит под угрозу завершение процесса разделения «Нафтогаза», сказал Коболев.

Коболев добавил, что другим способом решения этой проблемы может быть перекладывание долга пропорционально на всех участников рынка, что, по его словам, реализовать будет практически невозможно.