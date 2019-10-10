10.10.2019 13:48

Отопительный сезон: на подготовку хозяйства направлен почти 1 миллиард гривен

На подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период было направлено более 955 млн грн.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, комплексно подготовлены к зиме 8,5 тыс. жилых домов. КП «Харьковские тепловые сети» провело ремонт и реконструкцию более 24 км технически изношенных тепловых сетей, подготовлены к работе восемь районных котельных, 245 квартальных и локальных котельных, 297 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, 11 насосных станций.

На КП «Харьковводоканал» провели подготовку технологического и электрического оборудования на 18 водопроводных насосных станциях и резервуарах чистой воды «Лосево» и «Ледное», выполнили перекладку и санацию 13 км изношенных водопроводных сетей, а также 1,3 км сетей водоотведения.

Как сообщила Руслана Колодная, во время подготовки объектов дорожного хозяйства капитально отремонтировали 113 тыс. кв. м и провели текущий ремонт 193 тыс. кв. м дорог, выполнили капитальный ремонт 181 тыс. кв. м и текущий ремонт 16 тыс. кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров. Проведен текущий ремонт пяти мостов, четырех виадуков и четырех путепроводов.

По ее словам, к отопительному сезону готовы все объекты образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, физической культуры и спорта.

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак напомнил, что городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 15 октября.

«На подготовку к работе в осенне-зимний период в Харькове направлен почти 1 млрд грн, финансирование увеличено в сравнении с прошлым годом на 14%. Те вопросы, которые еще остались в работе, должны быть решены к дате, указанной в распоряжении городского головы», - отметил Александр Новак.