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10.10.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 10 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 10.10.19 г.

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 10.10.19 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 до 20:00 10.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (п. №1), ул. Новый Быт, 35 (п. №3) до 20:00 10.10.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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