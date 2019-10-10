Где в Харькове не будет воды 10 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 10.10.19 г.
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 10.10.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.10.19 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 до 20:00 10.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (п. №1), ул. Новый Быт, 35 (п. №3) до 20:00 10.10.19 г.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: