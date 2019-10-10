10.10.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 10 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 10.10.19 г.



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 10.10.19 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.10.19 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 до 20:00 10.10.19 г.



Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (п. №1), ул. Новый Быт, 35 (п. №3) до 20:00 10.10.19 г.