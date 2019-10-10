Главная Новости ЖКХ Кто в Харькове первым получит тепло: Коммунальщики опубликовали график (ДОКУМЕНТ)
10.10.2019  11:21   

Кто в Харькове первым получит тепло: Коммунальщики опубликовали график (ДОКУМЕНТ)

Первыми тепло получат больницы и школы Харькова - график подключения систем отопления, начнется с 15 октября, опубликован на сайте городской диспетчерской службы.


://facebook.com

По данным коммунальщиков, в первую очередь производится подключение отопления детских комбинатов, школ, интернатов, больниц. Продолжительность подключения тепла каждой очереди составляет 2 - 3 суток. При подключении жилых домов к теплоснабжению сначала тепло будет подаваться в дома малой этажности. 

С графиком подключения теплоснабжения по районам и адресам можно ознакомиться на сайте диспетчерской службы.

Источник:   Харьковская диспетчерская служьа
 Тэги:  подключение, тепло, харьков, график
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 ЖКХ Несколько десятков домов харьковчан отключат от газоснабжения 13.09 Общество Коммунальные учреждения Харькова подключают к городской сети Wi-Fi (ФОТО) 27.06 Общество «Харьковгаз» не отсудил надуманный убыток в 132 тысячи
 
 

Видео

Геннадий Кернес подписал меморандум с "Киевстар"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 