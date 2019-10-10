Кто в Харькове первым получит тепло: Коммунальщики опубликовали график (ДОКУМЕНТ)

Первыми тепло получат больницы и школы Харькова - график подключения систем отопления, начнется с 15 октября, опубликован на сайте городской диспетчерской службы.
По данным коммунальщиков, в первую очередь производится подключение отопления детских комбинатов, школ, интернатов, больниц. Продолжительность подключения тепла каждой очереди составляет 2 - 3 суток. При подключении жилых домов к теплоснабжению сначала тепло будет подаваться в дома малой этажности.
С графиком подключения теплоснабжения по районам и адресам можно ознакомиться на сайте диспетчерской службы.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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