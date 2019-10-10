Водоканал сбросил разрушенные внутридомовые сети на плечи жителей

Харьковчане должны заключить договоры с КП «Харьковводоканал» и не переживать - тариф снижаться не будет.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на начальника абонентной службы КП «Харьковводоканал» Сергея Рязанцева.
По его словам, согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», предоставление коммунальных услуг осуществляется только на договорных началах. В частности, на общем собрании жильцы домов большинством голосов должны решить, какие договоры они заключат – с обслуживанием внутридомовых систем или без. Начальник службы отметил, что на себестоимость услуги это не повлияет, поскольку харьковчане и раньше платили за обслуживание домов КП «Жилкомсервис» или другим обслуживающим предприятиям.
Как сообщил Сергей Рязанцев, договоры нужно заключить в кратчайшие сроки, не позднее 1 мая 2020 года. По закону предприятие может не предоставлять услугу гражданам, которые не подписали договор, и должникам. Более того, с 1 мая 2020 года всем, кто этого не сделает, будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы задолженности, и им придется обслуживать сети самостоятельно.
«Договор заключается независимо от того, есть задолженность или нет. Человек обращается в абонентный отдел и может погасить задолженность в рассрочку. Это касается и тех, кто хочет оформить субсидию», – пояснил Сергей Рязанцев.
Он отметил, что договоры заключаются бесплатно в абонентских отделах (адреса и телефоны указаны в квитанциях) или в выездных кассах. При себе нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и документы на жилье, в том числе техпаспорт. Оформление документов занимает около 10 минут.
Как сообщила начальник абонентского отдела Основянского района Ольга Остапович, выездные кассы выезжают в районы примерно один раз в две недели. График выездов размещается на сайте предприятия. Кроме того, соответствующие объявления развешивают в подъездах домов. При этом начальник отдела отметила, что сотрудники предприятия работают в жилетах, у них есть удостоверения. Чтобы избежать случаев мошенничества, можно позвонить в КП «Харьковводоканал» и узнать, работает ли там такой сотрудник.
Отметим, что договоры с КП «Харьковводоканал» уже заключили более 2 тыс. харьковчан.
С подробной информацией и образцом документа можно ознакомиться здесь.
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