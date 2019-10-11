Где в Харькове не будет воды 11 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Набойченко (ч/с), ул. Новопригородная (ч/с), ул. Бугрименко (ч/с), пер. Новопригородный (ч/с), въезд Новопригородный (ч/с), проезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 1-й Новопригородный (ч/с), проезд 2-й Новопригородный (ч/с), проезд 3-й Новопригородный (ч/с), въезд 5-й Пригородный (ч/с), пер. Леднянский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), ул. Марии Кисляк (ч/с) до 20:00 11.10.19 г.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Сестрорецкий (ч/с), ул. Полтавский шлях, 31, 33, ул. Дмитриевская, 20 ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 12.10.19 г.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
влажн.:
давл.:
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