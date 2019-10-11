Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 октября. Список адресов
11.10.2019  08:07   

Где в Харькове не будет воды 11 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Набойченко (ч/с), ул. Новопригородная (ч/с), ул. Бугрименко (ч/с), пер. Новопригородный (ч/с), въезд Новопригородный (ч/с), проезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 1-й Новопригородный (ч/с), проезд 2-й Новопригородный (ч/с), проезд 3-й Новопригородный (ч/с), въезд 5-й Пригородный (ч/с), пер. Леднянский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), ул. Марии Кисляк (ч/с) до 20:00 11.10.19 г.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Сестрорецкий (ч/с), ул. Полтавский шлях, 31, 33, ул. Дмитриевская, 20 ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 12.10.19 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 октября. Список адресов 09.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов 08.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 октября. Список адресов
 
 

Видео

Вирубка лісу на Харківщині: прокуратура області повідомила про підозру службовим особам Чугуєво-Бабчанського лісгоспу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 