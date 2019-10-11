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11.10.2019  10:36   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 октября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 308, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, пер. 1-й Лесопарковский, 6, пр. Московский, 195, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 82, ул. Клочковская, 195, пер. Пятигорский, 33/47, ул. Харьковских Дивизий, 11/2, ул. Конотопская, 17, ул. Стародесятисаженная, 7, пер. Рижский, 23-25, ул. Ковтуна, 17, ул. Клочковская, 197-б-199, проезд Садовый, 26, ул. Афанасьевская, 85, ул. Клочковская, 195-г, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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