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12.10.2019  09:31   

Где в Харькове не будет воды 12 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №5), ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк) до 17:00 15.10.19 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Астрономическая, 35-а (п. №1), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1) до 20:00 12.10.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских дивизий, 13 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 12.10.19 г., пр. Московский, 214/2 (п. №1) до 20:00 12.10.19 г.

Основянский район: 
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.10.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) ул. Житная (ч/с), пер. Борзый (ч/с) до 20:00 15.10.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк) до 20:00 12.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, сети
 
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