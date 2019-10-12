Где в Харькове не будет воды 12 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №5), ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк) до 17:00 15.10.19 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-а (п. №1), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1) до 20:00 12.10.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 13 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 12.10.19 г., пр. Московский, 214/2 (п. №1) до 20:00 12.10.19 г.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.10.19 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) ул. Житная (ч/с), пер. Борзый (ч/с) до 20:00 15.10.19 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк) до 20:00 12.10.19 г.
И эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии друг с другом. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в год: каждую вторую субботу мая и октября.
влажн.:
давл.:
ветер: