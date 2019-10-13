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13.10.2019  09:15   

Где в Харькове не будет воды 13 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


//vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7 до 14:00 13.10.19 г.; ул. Бородиновская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 7, 7-а,б, 9, 11, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а,б, 42-а, 46-а, ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк), 40-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1), 193-б (стояк), 197 (п. №11, стояк), 197-б (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-а (стояк) до 20:00 13.10.19 г.

А также:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1, стояк) до 18:00 14.10.19 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 14.10.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №5, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 214/2 (п. №1, стояк), б-р Богдана Хмельницкого, 14 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 13.10.19 г.

Основянский район:
пр. Московский, 40/42 (п. №2, стояк) до 20:00 13.10.19 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Холодногорский район:
пер. Борзый (ч/с), ул. Ильинская, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 13.10.19 г.; ул. Холодногорская, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 14.10.19 г.; ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, сети, канал
 
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