15.10.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 15 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Борзый (ч/с), пер. Лосевский (ч/с), ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №5, стояк), ул. Холодногорская, 7 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №4) до 20:00 15.10.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1, стояк) до 18:00 15.10.19 г.; ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), 40 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №5, стояк), 89 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 49-г (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105, 107 до 20:00 15.10.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 12-а (п. №2, стояк), ул. Ковтуна, 17 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.19 г.

Шевченковский район:

ул. Сухумская, 24 до 17:00 15.10.19 г., ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), 39 (п. №9, стояк), 40-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 193-б (стояк), 197 (п. №11, стояк), 197-б (п. №3, стояк), 276-б (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 46 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 15.10.19 г.