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15.10.2019  15:35   

В Харькове 15 октября стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.


// facebook

Он уточнил, что первыми получат тепло объекты социальной сферы – детсады, школы, больницы, роддома. Далее, согласно графика подключений «ХТС», батареи потеплеют и в жилых домах харьковчан.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о начале отопительного сезона еще неделю назад. Позже о готовности подавать тепло сообщила харьковская ТЭЦ-5. 

В свою очередь на сайте КП «Харьковские тепловые сети» был опубликован график подачи отопления по всем районам города.

Тэги:  отопление, тариф, харьков, лимит, подготовка
 
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