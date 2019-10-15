В Харькове 15 октября стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
Он уточнил, что первыми получат тепло объекты социальной сферы – детсады, школы, больницы, роддома. Далее, согласно графика подключений «ХТС», батареи потеплеют и в жилых домах харьковчан.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о начале отопительного сезона еще неделю назад. Позже о готовности подавать тепло сообщила харьковская ТЭЦ-5.
В свою очередь на сайте КП «Харьковские тепловые сети» был опубликован график подачи отопления по всем районам города.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
В Харькове облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появиться. Без осадков.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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давл.:
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