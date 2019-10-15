15.10.2019 15:35

В Харькове 15 октября стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.



// facebook

Он уточнил, что первыми получат тепло объекты социальной сферы – детсады, школы, больницы, роддома. Далее, согласно графика подключений «ХТС», батареи потеплеют и в жилых домах харьковчан.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о начале отопительного сезона еще неделю назад. Позже о готовности подавать тепло сообщила харьковская ТЭЦ-5.

В свою очередь на сайте КП «Харьковские тепловые сети» был опубликован график подачи отопления по всем районам города.