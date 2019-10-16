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16.10.2019  08:28   

Где в Харькове не будет воды 16 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Борзый (ч/с), пер. Лосевский (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк), ул. Инициативная, 10/24 (п. №4, стояк) до 20:00 16.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 113 (п. №2, стояк), 140 (п. №3, спаренный стояк), ул. Косарева (Соколова), 24 (п. №1), ул. Мира, 82 (п. №4, стояк), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1) до 20:00 16.10.19 г.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 1, ул. Шишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 44-б (стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 16.10.19 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 2, 2/1, 2/2, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, пр. Петра Григоренко, 13 до 15:00 16.10.19 г., пр. Московский, 214/2 (п. №5-8) до 18:00 16.10.19 г.; ул. Маршала Рыбалко, 49-г (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (п. №4, стояк) до 20:00 16.10.19 г.

Основянский район:
ул. Коновалова, 5 до 20:00 17.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 133, 135, 135-а до 15:00 16.10.19 г., ул. Ковтуна, 17 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, стояк), проезд Садовый, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.19 г.; пр. Петра Григоренко, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), въезд Тринклера, 5 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-б, пр. Науки (Ленина), 82 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, канал
 
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