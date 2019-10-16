16.10.2019 14:12

В учреждения социальной сферы начало поступать тепло

В Харькове стартовал отопительный сезон, к теплоснабжению подключают школы, детские сады и учреждения здравоохранения.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 октября, после сессии Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунальнго хозяйства Андрей Руденко.

«Город работает в штатном режиме. Сегодня заканчиваются те перекладки магистралей, которые были запланированы еще в прошлом году. Вопросы, связанные с дефектами, тоже устраняются, началось заполнение систем центрального отопления. Сейчас подключаются к теплу школы, детские сады и другие объекты социальной сферы», - сообщил Андрей Руденко.

Он отметил, что в жилые дома тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура на улице на протяжении трех дней будет составлять 8 градусов тепла.

Вице-мэр также напомнил, что задолженность харьковчан перед КП «Харьковские тепловые сети» составляет более 2,4 млрд грн.