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16.10.2019  14:12   

В учреждения социальной сферы начало поступать тепло

В Харькове стартовал отопительный сезон, к теплоснабжению подключают школы, детские сады и учреждения здравоохранения.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 16 октября, после сессии Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунальнго хозяйства Андрей Руденко.
 
«Город работает в штатном режиме. Сегодня заканчиваются те перекладки магистралей, которые были запланированы еще в прошлом году. Вопросы, связанные с дефектами, тоже устраняются, началось заполнение систем центрального отопления. Сейчас подключаются к теплу школы, детские сады и другие объекты социальной сферы», - сообщил Андрей Руденко.
 
Он отметил, что в жилые дома тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура на улице на протяжении трех дней будет составлять 8 градусов тепла.
 
Вице-мэр также напомнил, что задолженность харьковчан перед КП «Харьковские тепловые сети» составляет более 2,4 млрд грн.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, социальная сфера, харьков
 
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