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17.10.2019  08:26   

Где в Харькове не будет воды 17 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 360, 362, 364, ул. Деревянко, 50 (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 113 (п. №2, стояк), 140 (п. №3, спаренный стояк), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк) до 18:00 17.10.19 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №7, стояк) до 20:00 17.10.19 г.; ул. Старошишковская, 11 (п. №2) до 20:00 18.10.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193(п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, план
 
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