Где в Харькове не будет воды 17 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 360, 362, 364, ул. Деревянко, 50 (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17.10.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 113 (п. №2, стояк), 140 (п. №3, спаренный стояк), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.19 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк) до 18:00 17.10.19 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №7, стояк) до 20:00 17.10.19 г.; ул. Старошишковская, 11 (п. №2) до 20:00 18.10.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193(п. №3, стояк) до 20:00 17.10.19 г.
17 октября старайтесь избегать эгоизма и излишней самоуверенности.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Ожидается температурный рекорд, без осадков.
Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич", которую применяли в лечебных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: