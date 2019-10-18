18.10.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 18 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Петра Григоренко, 41 (п. №6, стояк) до 17:00 18.10.19 г.; ул. Ньютона, 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №5, стояк), 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 113 (п. №2, стояк), 140 (п. №3, спаренный стояк), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, стояк), ул. Грицевца, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.19 г.

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 44 (п. №1) до 10:00 18.10.19 г., пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 1 (п. №7, стояк), ул. Мироносицкая, 15 до 20:00 18.10.19 г.; пер. Кулибина (ч/с) до 20:00 19.10.19 г.

Московский район:

ул. Познанская, 8-б (стояк) до 17:00 18.10.19 г.; пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 18.10.19 г.

Холодногорский район:

пр. Славы, 9 (п. №4) до 17:00 18.10.19 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 15, 17, 17-а, 19 до 17:00 18.10.19 г., ул. 23 Августа, 26-а (п. №4, стояк), 44 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пер. Спартаковский, 3 (спаренный стояк) до 20:00 18.10.19 г.