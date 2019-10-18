18.10.2019 08:51

За сутки было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

За 17 октября было устранено почти два десятка повреждений на водопроводных магистралях и вводах и проведены гидравлические испытания.



://vodokanal.kharkov.ua/news

Работы были выполнены по следующим адресам:

пр. Московский, 308, проезд Сепараторный, 15, ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а, пр. Академика Курчатова, 12-в, ул. Валентиновская (Блюхера), 37, ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б, ул. Героев Труда, 37, ул. Краснодарская, 171-«3», ул. Тверская, 10, пер. Ломоносова, 1, ул. Клочковская, 197, пер. Карбышева, 3, пр. Петра Григоренко, 14, пер. Лысогорский, 3, пер. Отакара Яроша, 18-г, ул. Клочковская, 358-а, ул. Малоджанкойская, 10, ул. Деревянко, 17-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.