18.10.2019 19:49

На улице Клочковской прокладывают новый трубопровод (ФОТО)

Специалисты КП «Харьковводоканал» укладывают новый магистральный трубопровод в районе жилого дома по ул. Клочковской, 197.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 18 октября, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, в ходе ремонта будет заменен участок магистральной трубы диаметром 500 мм и протяженностью более 300 м.

«Этот участок трубопровода был технически изношен. Мы укладываем новые полиэтиленовые трубы, гарантийный срок службы которых составляет более 50 лет. В настоящее время уже заменено 150 м магистрали. На объекте бригады работают в 12-часовом режиме. Работы планируется завершить до 15 ноября», - сообщил Николай Завада.

По его словам, этот водовод обеспечивает водоснабжением жителей ул. Клочковской. Новый трубопровод прокладывается параллельно старому, поэтому водоснабжение в домах не отключают.

Как сообщил Николай Завада, после выполнения работ будут произведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водоводов, после чего новый водовод будет введен в эксплуатацию.