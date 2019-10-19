Где в Харькове не будет воды 19 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 3 (п. №2), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.10.19 г.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1) до 20:00 19.10.19 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №5, стояк), 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (стояк) до 20:00 19.10.19 г.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Бабье лето еще задержится на несколько дней.
День знаменателен тем, что в эту дату заканчивались войны и наступил биржевой крах, доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость
влажн.:
давл.:
ветер: