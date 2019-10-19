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19.10.2019  10:57   

Где в Харькове не будет воды 19 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


vodokanal.kharkov.uа

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 3 (п. №2), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1) до 20:00 19.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №5, стояк), 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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