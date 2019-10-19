19.10.2019 11:21

КП «Харьковводоканал» прокладывает новый трубопровод по улице Клочковской не прекращая подачи воды жителям (ФОТО)

Специалисты коммунального предприятия «Харьковводоканал» прокладывают новый магистральный трубопровод параллельно со старым, аварийным.



://vodokanal.kharkov.ua

Как сообщил 18 октября заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, бригады предприятия проводят перекладку участка магистрального трубопровода диаметром 500 мм и протяженностью более 300 метров.

«Руководством предприятия было приняло решение выполнить работы по замене данного участка трубопровода в связи с его технической изношенностью. В настоящее время укладываем новые полиэтиленовые трубы, гарантийный срок службы которых составляет более 50 лет. Работы планируется завершить до 15 ноября. Уже выполнено 50% от запланированных объемов. На данном участке бригады предприятия работают в 12 часовом режиме», - отметил Николай Завада.

По его словам, данный водовод обеспечивает водоснабжением жителей улицы Клочковской и прилегающих домов. Новый трубопровод прокладывается параллельно старому, поэтому в ходе проведения работ водоснабжение харьковчан не прекращается.

Как сообщил Николай Завада, после выполнения работ будут произведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водоводов с последующим вводом в эксплуатацию нового водовода.