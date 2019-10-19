КП «Харьковводоканал» прокладывает новый трубопровод по улице Клочковской не прекращая подачи воды жителям (ФОТО)

Специалисты коммунального предприятия «Харьковводоканал» прокладывают новый магистральный трубопровод параллельно со старым, аварийным.
Как сообщил 18 октября заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, бригады предприятия проводят перекладку участка магистрального трубопровода диаметром 500 мм и протяженностью более 300 метров.
«Руководством предприятия было приняло решение выполнить работы по замене данного участка трубопровода в связи с его технической изношенностью. В настоящее время укладываем новые полиэтиленовые трубы, гарантийный срок службы которых составляет более 50 лет. Работы планируется завершить до 15 ноября. Уже выполнено 50% от запланированных объемов. На данном участке бригады предприятия работают в 12 часовом режиме», - отметил Николай Завада.
По его словам, данный водовод обеспечивает водоснабжением жителей улицы Клочковской и прилегающих домов. Новый трубопровод прокладывается параллельно старому, поэтому в ходе проведения работ водоснабжение харьковчан не прекращается.
Как сообщил Николай Завада, после выполнения работ будут произведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водоводов с последующим вводом в эксплуатацию нового водовода.
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