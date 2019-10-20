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20.10.2019  08:38   

Где в Харькове не будет воды 20 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 72 (стояк), пр. Науки (Ленина), 12, ул. Есенина, 7, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4, 4-а до 20:00 20.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.10.19 г.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.10.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 п. №10, стояк), 28-б (п. №1, стояк), 32-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3) до 20:00 20.10.19 г.

Немышлянский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 56/3 (п. №4, стояк) до 17:00 20.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 107 до 14:00 20.10.19 г., пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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