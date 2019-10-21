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21.10.2019  11:36   

В Харькове заменили более 13 километров сетей водоснабжения

В Харькове заменили более 13 километров сетей водоснабжения


://city.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

По его словам, пока позволяют погодные условия, работы по перекладке изношенных водопроводных сетей будут продолжаться.

«На данный момент бригады предприятия меняют трубопроводы по ул. Клочковской и ул. Ахсарова, на других объектах и адресах проводятся ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Завершить их мы планируем до 15 ноября. Ремонт мы стараемся производить таким образом, чтобы минимизировать время отсутствия водоснабжения у абонентов», - отметил Николай Завада.

Он добавил, что в ходе работ применяется технология горизонтально направленного бурения и бестраншейный метод прокладки новых трубопроводов в уже существующие сети. Таким образом, выполнить замену аварийных участков водопроводных сетей удается без разрушения городской инфраструктуры и в короткие сроки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  замена, ремонт, харьков, водоснабжение
 
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